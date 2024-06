20-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Erisried und Saulengrain

An einer Kreuzung zwischen Erisried und Saulengrain hat ein Autofahrer am Mittwoch die Vorfahrt missachtet. Es kam zum tödlichen Unfall. Die Straße war bis zum Mittag gesperrt.

Auf der Straße zwischen Stettener Ortsteil Erisried und Saulengrain (Gemeinde Apfeltrach) im Landkreis Unterallgäu hat es an der Kreuzung auf Höhe Gronau am Mittwochvormittag einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Mitteilung der Polizei fuhr ein 20-Jähriger von Gronau kommend in die Kreisstraße MN4 zwischen Saulengrain und Erisried ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete er dabei die Vorfahrt eines anderen, ebenfalls 20 Jahre alten Autofahrers, der in Richtung Erisried unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß erlitt der wartepflichtige 20-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tödlicher Unfall zwischen Erisried und Saulengrain Auf der Straße zwischen Erisried und Saulengrain hat es am Mittwochvormittag einen tödlichen Unfall gegeben. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zwei Fahrzeuge an dem Zusammenstoß beteiligt, ein Fahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Foto: Thorsten Bringezu

Tödlicher Unfall im Unterallgäu: Straße war stundenlang gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Vor Ort befanden sich neben der Polizei die Feuerwehr Erisried, ein Notarzt, zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber mit Notarzt sowie der Einsatzleiter Rettungsdienst. Die Kreisstraße MN4 war zur Unfallaufnahme bis in die Mittagsstunden hinein voll gesperrt. (mz)