Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe des Allgäu Skyline Parks bei Bad Wörishofen ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Radfahrer wurde bei Kirchdorf von einem Auto erfasst, als er die alte B18 überqueren wollte.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der folgenschwere Zusammenstoß am Donnerstag gegen 17 Uhr. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wollte zu diesem Zeitpunkt ein 77 Jahre alter Radfahrer die Staatsstraße bei Kirchdorf überqueren, die ehemalige B18, um auf den Radweg in Richtung Rammingen zu gelangen. Dabei wurde der Mann vom Auto eines 47-Jährigen frontal erfasst, das laut Polizei Vorfahrt gehabt habe. Der Radfahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Die alte B18 war nach dem tödlichen Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Kirchdorf leitete den Verkehr um.

Kirchdorfs Bürgerinnen und Bürgern fordern seit Jahren eine Querungshilfe für die alte B18

Der Unfall ereignete sich an einer Stelle, die zuletzt wieder und schon seit Jahren ein Sicherheitsthema ist. Erst kürzlich gab es einen Rückschlag bei einem wichtigen Projekt für die Verkehrssicherheit im Stadtgebiet von Bad Wörishofen: Der Radweg zwischen Kirchdorf und Rammingen kann nach Lage der Dinge nicht gebaut werden. Mit ihm ist allerdings auch der Bau einer Querungshilfe über die alte B18 verbunden, die dafür sorgen sollte, dass Radfahrer endlich sicher über die alte B18 auf den Radweg nach Rammingen kommen. Diese Querung wurde trotz vielfacher Aufforderung aus der Kirchdorfer Bürgerschaft bislang nicht gebaut. Das Landratsamt habe sie an den Bau des Radwegs geknüpft, hieß es zuletzt. Im September teilte die Stadtverwaltung mit, die neue Lage nach den gescheiterten Grundstücksverhandlungen für den Radweg soll in der Unfallkommission besprochen werden.