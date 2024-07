Marktfest, Traumreise und Vollmond-Wanderung: Die Tipps fürs Wochenende

Am Wochenende steht erneut ein besonderes Mittelalterfest an: Das Marktfest in Kirchheim bietet viel Programm. Auch abseits davon gibt es spannende Veranstaltungen, wie Ausstellungen, Stadtführungen oder eine Vollmondwanderung.

. Ein Spektakel mit Musik, Tanz, Gesang und Spiel. Los geht‘s am Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnung im Schlosshof mit buntem Programm, mittelalterliches Marktfest mit Lagerleben. Am Samstag um 10.30 Einzug der Marktleute, Handwerker- und Bauernmarkt. Am Sonntag um 10.30 Uhr Festgottesdienst, an beiden Tagen buntes historisches Treiben mit Lagerleben und mittelalterlichem Jahrmarkt.

In Kirchheim findest

Auf dem Gemeindeplatz in Oberrieden findet am Samstag das Gartenfest der Musikkapelle statt. Beginn ist um 19.30 Uhr mit der Musikgesellschaft Sontheim. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Familientag mit Mittagstisch mit dem MV Nassenbeuren, ab 14 Uhr Hüpfburg und Kinderspiele, Kaffee und Kuchen, es unterhält die Jugendkapelle „Auftakt“.

Am Maristenkolleg in Mindelheim findet am Sonntag von 10 bis 14 Uhr das Champagnatfest mit vielen Aktionen auf dem Schulgelände statt. Beginn mit einem feierlichen Gottesdienst.

Bereits ein paar Tage vor dem eigentlichen Marktfest kamen die Beteiligten in Kirchheim zusammen, um sich einzustimmen. Der bunte Abend machte Lust auf mehr.

In Mindelheim beginnt am Samstag um 10.30 Uhr am Theaterplatz die Führung „Mindelheim und seine Geschichte“, Anmeldung unter Tel. 08261/9915-161 oder touristinfo@mindelheim.de.

Einen besonderen Ausflug gibt es am Sonntag um 21 Uhr in Türkheim: Der TSV Ettringen veranstaltet eine Vollmond-Wanderung rund um die Beerenau. Es findet bei jeder Witterung statt, bitte Stirn- oder Taschenlampen mitbringen. Treffpunkt ist am Fußballplatz in Türkheim.

Die Staatliche Technikerschule in der Westernacher Straße 5 zeigt am Samstag von 18 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr die Ausstellung „Die gute Form“ der Ausstellung der Gesellenstücke der Schreinerinnung MM-MN. Am Samstag findet außerdem eine Preisverleihung statt.

Im Evangelischen Gemeindezentrum in Bad Wörishofen findet am Freitag um 16 Uhr eine „Märchenhafte Traumreise“ statt. Eine Veranstaltung der Sebastian-Kneipp-Akademie mit sechs Erzählerinnen, der Eintritt ist frei - Spenden erbeten.

In der Kümmernis-Kapelle in Obergammenried findet am Freitag um 19 Uhr ein Festgottesdienst zum Patrozinium mit Zelebrant Pfarrer Andreas Hartmann (bei schönem Wetter im Freien).

In der Gartenstadt findet am Litauenplatz am Sonntag um 11.30 eine Segnung von Motorrädern und anderen Fahrzeugen statt.

Am Sonntag um 16 Uhr findet in St. Justina in Bad Wörishofen ein Gitarren- und Orgelkonzert mit Gitarrist Stefan Barcsay statt. Eintritt frei - Spenden erbeten.

In der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Mindelheim findet am Samstag um 11 Uhr das Konzert „Orgel um 11“ mit Pavol Valásek statt. Eintritt frei - Spenden erbeten, Werke von Johann Sebastian Bach und Maurice Duruflé,