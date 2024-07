Der Leiter der Konstruktion Spezialfahrzeugbau Thomas Holzmann steht mit einem zufriedenen Lächeln vor einem nur zwei Meter hohen Lkw der besonderen Art. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte von Toni Maurer konstruierte das Team ein Untertage-Nutzfahrzeug, das seit 2021 in einem Salzbergwerk in rund 1100 Metern Tiefe betrieben wird.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Holzmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis