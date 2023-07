150 Jahre: Die Feuerwehr in Türkheim hat allen Grund zu feiern

Das kommende Wochenende steht in Türkheim ganz im Zeichen eines stolzen Jubiläums: Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 150. Gründungsjubiläum. Was alles geboten ist.

Seit dem Jahre 1873 wachen die Männer der Freiwilligen Feuerwehr rund um die Uhr über Hab und Gut der Bevölkerung im Wertachmarkt. Bei ihrem stolzen Jubiläum blicken sie auf 150 Jahre Ausbildung, Ehrenamt, Einsatz und Vereinsleben zurück. Dieses Ereignis wollen die Floriansjünger am kommenden Wochenende gebührend feiern und haben ein buntes Programm für jung und alt vorbereitet.

Mit einem Festumzug zum Rathaus wird das Jubiläum eingeläutet

Die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen beginnen am Freitag, 14. Juli, mit einem Festakt gegen 20.30 Uhr. Dem gehen um 18.30 Uhr ein Festzug vom Rathaus zum Festplatz an der Waldstraße voraus. Dem schließt sich um 19. Uhr ein festlicher Gottesdienst im Zelt an.

Einer der Stars bei den Feierlichkeiten zum 150. Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim ist der neue Löschwagen GWL2. Funkrufname ist der Florian Türkheim 56/2. Foto: FFW Türkheim

Bei einem Oldtimer-Treffen sind am Samstag, 15. Juli, ab 11 Uhr historische Feuerwehrfahrzeuge und technische Ausrüstungen zu bewundern. Um 14 Uhr stehen bei einem Gaudi-Wettbewerb Spiele rund um das Feuerwehrwesen auf dem Programm. Kinder können sich auf einer Hüpfburg vergnügen. Die Sieger des Wettbewerbs werden um 17.00 Uhr geehrt. Ab 20.30 Uhr ist im Festzelt „Partytime“ angesagt. Für gute Unterhaltung sorgen die „Waidigel“. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch