38-jähriger mit E-Scooter ohne Versicherung erwischt

Eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz erwartet einen 38-Jährigen, der am Mittwochnachmittag in der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim auf seinem E-Scooter unterwegs war. Beamte der Polizeiinspektion Bad Wörishofen stoppten ihn und stellten während der Kontrolle fest, dass der 38-Jährige kein gültiges Versicherungskennzeichen an seinem E-Scooter angebracht hatte. Der Mann musste seinen Elektroroller stehen lassen. (mz)

