50 Jahre: Türkheimer Akkordeonorchester hat eine klangvolle Geschichte

Das Akkordeonorchester Türkheim hat Grund zum Feiern und bedankt sich für die Treue der Musikliebhaber gleich mit zwei Jubiläumskonzerten. Wie alles begann.

"Ein halbes Jahrhundert" – so heißt die Polka von Very Rickenbacher, die mittlerweile ähnlich bekannt ist wie der Dauerbrenner "Böhmischer Traum". "Ein halbes Jahrhundert" ist allerdings nicht nur der Titel der vorgenannten Polka-Hymne, sondern auch der Jubiläumsgrund des Akkordeonorchesters Türkheim. Das Jubiläumskonzerts findet am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule Türkheim statt.

Denn ein halbes Jahrhundert ist es her, dass das heutige Akkordeonorchester Türkheim als kleine Spielgemeinschaft unter der Leitung von Manfred Stadler (verstorben 2018) im Februar 1973 seinen Anfang nahm. Überzeugt von dem Instrument und seiner Idee gelang es dem Gründer und langjährigen Dirigenten und Vereinsvorsitzenden zusammen mit der Begeisterung und dem Einsatz der Spielerinnen und Spieler, ein Orchester und einen Verein aufzubauen, die heute mit Stolz auf 50 Jahre zurückblicken können. Mit ihren Jubiläumskonzerten am Samstag, 1. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr laden die Spielerinnen und Spieler mit ihrem Dirigenten Joseph Haug auf eine bunte Reise durch die abwechslungsreiche Welt der Akkordeonmusik und durch gemeinsame Erinnerungen aus 50 Jahren Orchestergeschichte ein.

Gründer, Dirigent und "Motor" des Orchestervereins war Manfred Stadler (Mitte), hier mit seinem Orchester beim Frühlingskonzert 1979. Foto: Sammlung Orchesterverein

Beginnend mit neun Spielerinnen und Spielern und dem Keller-Werkraum der landwirtschaftlichen Berufsschule in der Bahnhofstraße in Türkheim, heute Tratberger Berufskleidung, als Proberaum hatte die Akkordeongemeinschaft ihren ersten Auftritt bei einem "Bunten Abend" im Türkheimer Festzelt am 4. Juli 1973. Im Dezember 1974 war mit 21 Akkordeon- und neun Gitarrenspielern bereits eine ansehnliche Spielgemeinschaft entstanden.

Manfred Stadler war Gründer und "Macher" des Akkordeonorchesters Türkheim

So kam es auf Veranlassung von Manfred Stadler im Jahr 1975 zur Gründungsversammlung des Akkordeon- und Gitarrenorchesters Türkheim, der zunächst aus 30 Elternpaaren bestand, im Rosenbräusaal in Türkheim mit Manfred Stadler als 1. Vorstand. Am 15. Mai 1976 schließlich veranstaltete das Orchester sein 1. Konzert im Rosenbräusaal in Türkheim, das noch mittels handschriftlicher Plakate beworben worden war.

Seitdem ist das jährliche Frühlingskonzert – meistens am Palmsonntag – zu einem festen Bestandteil des Jahresprogramms des Akkordeonorchesters Türkheim geworden. So konnte bereits zum Frühlingskonzert im Jahr 1993 ein erstes Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen mit dem Augsburger Akkordeonorchester unter der Leitung von Helmut Gutmann gefeiert werden.

Ein weiterer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war der "Bayerische Wettbewerb für Akkordeonorchester" am 11. März 1995 im Türkheimer Gymnasium mit 79 angereisten Orchestern und zahlreichen Besuchern sowie das abschließende Festkonzert mit dem bayerischen Landesjugendorchester.

Gründer, Dirigent und "Motor" des Orchestervereins war Manfred Stadler (Mitte), hier mit seinem Orchester beim Frühlingskonzert 1978. Foto: Sammlung Orchesterverein

Immer wieder sorgten frische Ideen und abgestimmte Mottos bei den jährlichen Konzerten für Abwechslung und Überraschungen. So etwa die Inszenierung verschiedenster Lieder aus allseits bekannten Disneyfilmen samt passender Verkleidung im Jahr 1996, "Ein Abend in Wien" im Stile des weltbekannten Strauß-Orchesters André Rieu inklusive entsprechender Garderobe und Dekoration im Jahr 2000 sowie die gemeinsame Darlegung mit den "Flossachtaler Musikanten" aus Zaisershofen, die sich das Akkordeonorchester im Jahr 2017 als schwungvolle Mitkonzertanten eingeladen hatte, dass der Abwechslungsreichtum des Akkordeons gut mit den Instrumenten der Blasmusik harmoniert. Am 1. April schließlich fand nach 38 Jahren das erste Frühlingskonzert unter neuer musikalischer Leitung von Joseph Haug statt, nachdem Manfred Stadler das Dirigat niedergelegt hatte.

Die Türkheimer Orchester blickt auf 50 Jahre Türkheimer Musikgeschichte zurück

Neben den jährlichen Frühlingskonzerten erlebten die, zwischenzeitlich zwei, Orchester in den vergangenen 50 Jahren zahlreiche weitere Höhepunkte auf verschiedensten Auftritten und Konzertbeteiligungen, die eine Spiel- und Vereinsgemeinschaft prägten. Auch Ausflüge, Wanderungen und gemütliche Grillparties durften natürlich nicht fehlen und schweißten die Mitglieder zusätzlich zusammen.

Die Orchester blicken daher nicht nur auf 50 Jahre Musikgeschichte zurück, sondern auch auf 50 Jahre gemeinsame Erlebnisse und Momente – vor allem anderen aber auf 50 Jahre voller Erinnerungen. So verabschiedeten sich die Spielerinnen und Spieler im Frühjahr 2018 gemeinsam mit zahlreichen ehemaligen Spielern in besonderer Weise von ihrem langjährigen Freund, Dirigenten und Ehrenvorstand Manfred Stadler, der im selben Jahr bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen war und der vor nunmehr 50 Jahren beschloss, aus jungen einzelnen Musikschülern ein Orchester zu formen.

50 Jahre – die dem Abwechslungsreichtum und der Vielfältigkeit des Akkordeons keinen Abbruch getan haben. Definiert sich das Akkordeon – auch Ziehharmonika, Handharmonika oder Schifferklavier genannt – als Handzuginstrument, bei dem der Ton bei Zug oder Druck auf den Balg durch freischwingende, durchschlagende Zungen erzeugt wird und das nicht nur Einzeltöne hervorbringt sondern auch Akkorde, haben die Akkordeonorchester Türkheim immer wieder mit viel Einsatz und Hingabe bewiesen, dass wesentlich mehr dahinter steht. (AZ)