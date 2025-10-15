Farben, Bänder, Bindungen: Anneliese Neumanns Kunst überrascht im Kleinen Schloss

Wer in diesen Tagen die Ausstellungsräume im Kleinen Schloss betritt, sieht sich unversehens Farben, abstrakten Formen und Figuren gegenüber. Die Künstlerin Anneliese Neumann folgte einer Einladung des Galeristen Franz Epple und hat in historischem Ambiente des ehemaligen herzoglichen Domizils 99 teils großformatige Bilder aufgehängt, die den Begriff Bindung allgegenwärtig erscheinen lassen und auch eine enge Verbindung zu dem Begriff „BindungsART“ dem Titel der Ausstellung herstellen. Bei allen Exponaten geht es um Bindung, Bänder und Verbindung auch in der Gestaltung.

Die Technik der Malerei basiert auf geschichteten Farblasuren, die eine Vielfalt von bunten Nuancen entstehen ließen und sehr lebendig anmuten.

Eines der Werke von Anneliese Neumann. Foto: Franz Issing

Bei näherer Betrachtung der Gemälde entdeckt man schnell Assoziationen an das Gegenständliche, erlebt ein intensives Spiel der Farben, die nicht schrill, sondern ausgewogen abgestimmt mit Leichtigkeit daherkommen. Die Entdeckungsreise führt schließlich zu elf ungewöhnlich bekleideten Figuren. Bei näherem Hinsehen bleibt einem nicht verborgen, dass ihr Outfit komplett aus Verbandsmaterial geschneidert ist. „Viele Verbandskästen mussten dafür herhalten“, verrät die Künstlerin und auch dass sie mehr als 80 unterschiedlich breite Binden für diese Installation eingefärbt hat. Die Figuren stehen für familiäre Bindungen. Sie finden sich auf 24 kleinformatigen Detailbildern auf Textilgrund wieder. Anneliese Neumann hat ihnen Farbe spendiert und sie stilistisch bearbeitet.

Die Ausstellung „BindungsART“ im kleinen Türkheimer Schloss ist noch am 18./19. und am 25./26. Oktober sowie am 1. und 2. November jeweils von 13 bis 18 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin geöffnet.