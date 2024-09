Für die Demokratie eingesetzt

Regierungspräsidentin Barbara Schretter hat im Rokokosaal der Regierung von Schwaben in Augsburg die Verdienstmedaille in Bronze für herausragenden Einsatz um die kommunale Selbstverwaltung an langjährige kommunale Mandatsträger ausgehändigt. Über die Verdienstmedaillen in Bronze und die dazu gehörende Urkunde durften sich auch Walter Fritsch aus Türkheim freuen. Walter Fritsch ist seit 1994 Mitglied des Marktgemeinderats Türkheim. Seit 2008 ist er dort Vorsitzender der SPD-Fraktion. Außerdem wirkte er von 2012 bis 2020 als Zweiter Bürgermeister des Marktes Türkheim.

„Schwaben braucht Menschen wie Sie“

Regierungspräsidentin Barbara Schretter sprach den Geehrten Anerkennung und Dank aus: „Sie haben sich in außergewöhnlicher Weise auf kommunaler Ebene für die Demokratie und damit für das Wohl Ihrer Mitmenschen eingesetzt. Das verdient höchsten Respekt. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz und den Mut, vor Ort etwas zu bewegen, gerade weil Sie heutzutage zum Teil hart angegangen oder gar angefeindet werden. Schwaben und Bayern braucht Menschen wie Sie dringender denn je“, heißt es in einer Pressemitteilung. (alf mit mz)