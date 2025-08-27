Auto landet nach Ausweichmanöver in einer Hecke

An der Kreuzung von Hochstraße und Laternenstraße hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Laut Polizei überquerte ein 42-jähriger Autofahrer die Kreuzung und übersah dabei einen von rechts kommenden Lkw. Der Autofahrer konnte zwar noch ausweichen, der Wagen landete jedoch in einer Hecke und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, den Schaden beziffert die Polizei auf rund 7000 Euro. (mz)

