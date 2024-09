Autofahrerin (64) übersieht vorausfahrendes Auto

Ein Verwarnungsgeld muss eine 64-jährige Autofahrerin zahlen, die am Mittwochvormittag in der Wörishofer Straße in Türkheim einen Auffahrunfall verursacht hat. Laut Polizei hatte die Autofahrerin einen vor ihr fahrenden Pkw übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen war. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. (mz)

