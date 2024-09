Autofahrerin übersieht Rollerfahrerin

Eine 51-jährige Autofahrerin hat am Samstagabend in Türkheim eine 16-jährige Rollerfahrerin übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Sie touchierte den Roller mit der Fahrzeugfront, wodurch die 16-Jährige und ihre 19-jährige Mitfahrerin stürzten. Die beiden jungen Frauen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebraucht. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf jeweils rund 2000 Euro. Die Autofahrerin erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)