Auffahrunfall: Langer Stau und eine Leichtverletzte

Mehr als eine Stunde lang stockte am Donnerstagmorgen auf der A96 in Richtung München der dichte Ferienverkehr und wurde einspurig über den Verzögerungsstreifen an einer Unfallstelle auf Höhe Türkheim vorbeigeleitet. Laut Autobahnpolizei war es infolge des erhöhten Verkehrsaufkommens zur Kolonnenbildung gekommen. Eine 44-jährige Autofahrerin bemerkte zu spät, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge stärker abbremsten. Sie fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf und wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Unfallverursacherin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die beiden Fahrstreifen waren für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten durch die Feuerwehr Mindelheim gesperrt. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

A96 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis