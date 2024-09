„Baywatch“ im Türkheimer Freibad

Es war ihr erster praktischer Einsatz in der Öffentlichkeit: im Türkheimer Freibad übte eine kleine Gruppe des Türkheimer Jugendverbandes im BRK „Jugendrotkreuz“ Erste Hilfe, an Land und aus dem Wasser. Nach dreieinhalb Stunden hatten Fabienne und ihr Bruder Niklas ihre Aufgaben geschafft und waren mächtig stolz.

Ihre „Opfer“ hatten sie im Kreis der Bereitschaftsmitglieder gefunden. Und damit das alles so real wie möglich aussah, war auch „Maskenbildnerin“ Annabelle dabei. In ihrem Arbeitskoffer finden sich Theaterschminke, Kunstblut, Theaterwachs, dazu Werkzeug wie Spachtel und Wattestäbchen. Damit konnte sie ungemein echt aussehende Verletzungen wie Schürfwunden und einen offenen Armbruch zaubern. Wo sie das gelernt hat? Sie habe sich Videos angeschaut und Bilder von der Sanitätsausbildung, sagt die Siebzehnjährige. Und weil sie immer mal wieder für solche Außen-Übungen zur Verfügung stehe, habe sie inzwischen auch Routine: „Ich mach das gern!“

Für Niklas (15) und seine Schwester Fabienne (11) gab es einiges an Erste-Hilfe-Aufgaben. Ein verstauchter Knöchel, ein offener Armbruch und ein Hitzschlag wollten versorgt werden, ebenso Schürfwunden an Hand und Ellenbogen nach einem Sturz auf die Steinplatten. Sehr kritisch auch ein Insektenstich im Rachenbereich.

Bei der Rettung aus dem Wasser zeigte ihnen Rettungsschwimmerin Sarah, mit welchen Griffen man jemandem aus dem Wasser holen könne. Und wie man einen der rotweißen Rettungsringe und die Rettungsstange zu Hilfe nehmen kann. Wie wichtig die Rettung aus dem Wasser ist, zeigte ein Vorfall im Türkheimer Freibad in dieser Saison. Ein Kind war ohne Aufsicht im Nichtschwimmerbecken gewesen und untergegangen. Der lebensrettende Zufall wollte es, dass genau in diesem Moment ein Rettungssanitäter und eine Intensivkrankenschwester direkt daneben standen und das Kind sofort aus dem Wasser ziehen konnten.

Niklas und Fabienne fixieren einen „offenen Armbruch" mit einem Ring aus einem Dreieckstuch. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

„Wir haben all das, was wir jetzt gemacht haben, vorher theoretisch besprochen“, sagt Niklas. „Es war für mich schwierig, es dann vor den Leuten im Freibad zu machen. Ich war aufgeregt, aber nur am Anfang.“ Seiner Schwester Fabienne ist vor allem der offene Armbruch in Erinnerung geblieben, „weil der so realistisch und echt aussah!“ Sie demonstriert noch einmal im Trockenkurs, wie man aus einem Dreieckstuch einen Ring zum Abdecken der Wunde und zum Stabilisieren des gebrochenen Knochens fertigt. Beide Geschwister befinden sich in ihrem ersten Jahr der Jugendausbildung beim Roten Kreuz. „Bisher hatten wir nur selbst die Verletzten gespielt“, erzählen sie.

Die Jugendausbildung beim BRK umfasst das Alter sechs bis 16 Jahre. Danach geht es weiter mit der Sanitätsausbildung und dem Wechsel in die Bereitschaft, erklärt Hubert Henning, Leiter und Ansprechpartner in der ehrenamtlichen BRK-Bereitschaft Türkheim. Es gebe beim BRK viele Möglichkeiten für junge Leute, die sich einbringen wollten und Freude am Dienst für den Nächsten gefunden hätten. Der ehrenamtliche Sanitätsdienst komme beispielsweise bei Sportveranstaltungen zum Tragen. Später dann auch bei den „First Respondern“. In der Jugendarbeit könne man das alles kennenlernen und langsam und schrittweise hineinwachsen, so Hubert Henning. Wie man als Team arbeitet, das haben auch Niklas und Fabienne schon gelernt, nämlich dass einer „der Chef“ ist und der andere ausführt, bei Bedarf aber auch selbst übernimmt.

Geschafft! Sie sind stolz auf ihre Leistungen (von links): die Jugendgruppenleitung, Niklas, Fabienne und Rettungsschwimmerin Sarah. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Hubert Henning und seine zwei Jugendleiterinnen Tasmin Schmid und Diana Henning wünschen sich mehr Kinder und junge Leute für ihre Jugendrotkreuz-Gruppe. Bei der Bereitschaft Türkheim sind derzeit 17 Ehrenamtliche im Dienst. Sie leisten Sanitätsdienst, bieten Erste-Hilfe-Kurse an und sind bei den First Respondern und weiteren Sondereinsatzgruppen dabei. Unter der Telefonnummer 0152/25431671 können interessierte Jugendliche und Erwachsene Hubert Henning direkt kontaktieren.

Sehr stolz kann das ehrenamtliche Türkheimer BRK-Team darauf sein, dass ihre Bereitschaft bei den Ausschreibungen für einen weiteren BRK-Stützpunkt im Unterallgäu, nach Mindelheim und Bad Wörishofen, den Zuschlag bekommen hat. Der neue Stützpunkt mit Wachräumen und Platz für die Einsatzfahrzeuge wird in Autobahnnähe im Irsinger Unterfeld eingerichtet werden. Auf dieser Wache werden dann hauptamtliche BRK-Leute arbeiten. Der Einsatzbeginn ist für den Januar 2025 geplant.