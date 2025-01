Betrunkener 22-Jähriger randaliert in Tankstelle

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs hat sich ein 22-jähriger Mann eingehandelt, der am Donnerstagabend in einer Tankstelle in Türkheim randaliert hat. Laut der Polizei Bad Wörishofen war der Mann nach einem heftigen Wortgefecht mit einem weiteren Kunden vom Personal der Tankstelle verwiesen worden. Der 22-Jährige weigerte sich jedoch, das Gebäude zu verlassen, und beschädigte die Einrichtung der Tankstelle. Die Streife konnte den erheblich betrunkenen 22-Jährigen noch vor Ort stoppen und das Hausverbot durchsetzen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (mz)

