Betrunkener fährt gegen geparktes Auto

In der Dresdener Straße in Türkheim ist am Freitagnachmittag ein 59-Jähriger gegen ein Auto gefahren, das dort am Straßenrand geparkt war. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 3500 Euro. Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten eine deutliche Alkoholfahne. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im strafbaren Bereich. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sein Führerschein wurde sichergestellt. (mz)

