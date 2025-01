Das Herzogfest als Highlight

Den Neujahresempfang in Türkheim hatte vor 30 Jahren Altbürgermeister Silverius Bihler eingeführt. Seitdem ist er ein traditioneller Anlass zu Jahresbeginn für Rückblick und Ausblick, diesmal organisiert von den im Waaghaus aktiven Institutionen.

Sie hatten eingeladen: (von links) Elli Geiger (Seniorenbüro), Regina Besch (AWO), Julia Wech (VHS), Andreas Schaffranek (VdK) und (hinten verdeckt) Marion Hemmer-Bachmann (Seniorenbüro). Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Bürgermeister Christian Kähler dankte den vielen ehrenamtlich Tätigen für ihren Einsatz. Gekommen waren das First-Responder-Team, die Ortsvereine von BRK und den Johannitern sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Türkheim und Irsingen. Dazu Gemeinderäte, Vertreter der beiden christlichen Kirchen, viele Vereine und Ehrengäste. Für die Bewirtung zeichnete das Team Benjamin Moser und Rosemarie Scharpf. Othmar Einsiedler sorgte am Klavier musikalisch für eine gute Stimmung, und die Sternsinger der Pfarreiengemeinschaft brachten den Segen ins Waaghaus.

Ein entspannter Bürgermeister Christian Kähler begrüßte Miriam Schwelle und den neuen Dirigenten des Orchestervereins, Christian Schick. Im Hintergrund die Sternsinger (von links) Silver, Theresia, Florian Wexel und Magnus. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Christian Kähler wandte sich an die Vertreter der Vereine: „Ich versuche immer, bei allen euren Veranstaltungen dabei zu sein, um zu hören, was euch bewegt.“ Außer für die großen Ereignisse 2025, wie dem Herzogfest Ende Juni und den Veranstaltungen zur 80-jährigen Befreiung des Konzentrationslagers in Türkheim, warb er für das „Leuchtturmprojekt“ 200 Jahre Orchesterverein Türkheim. Der damit der älteste Verein im Ort ist, und der für die Jubiläumsfeier im September 2025 einen ganz besonderen Gast für das Festzelt gewinnen konnte: Der bekannte Kabarettist Django Asül kommt nach Türkheim!