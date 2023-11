Türkheim

vor 47 Min.

Der letzte Zapfenstreich für den Türkheimer Veteranenverein steht bevor

Plus Vor 152 Jahren wurde die Reservisten- und Veteranenkameradschaft Türkheim 1871 gegründet. An diesem Volkstrauertag wird der Verein wohl das letzte Mal an die Opfer der Weltkriege erinnern.

Von Franz Issing Artikel anhören Shape

Wenn nicht in letzter Minute noch ein Wunder geschieht, droht der Reservisten- und Veteranenkameradschaft Türkheim 1871 nach 152 Jahren das Aus. Bei einer außerordentlichen Generalversammlung im Gasthaus Fässle wollen die Mitglieder am Sonntag die geordnete Auflösung des Vereins beschließen. Am meisten bedauert diesen, nach seiner Meinung aber leider unvermeidlichen Schritt Friedrich Herd, der seit dem Jahre 2005 als Vorsitzender die Geschicke der mehrmals nach Kriegen und NS-Zeit wieder gegründeten Vereinigung lenkt.

Wird der Türkheimer Veteranenverein an diesem Sonntag zum letzten Mal am Ehrenmal an die Gefallenen erinnern?

So legt der Verein in diesem Jahr am Volkstrauertag vermutlich letztmals am Ehrenmal neben der Pfarrkirche einen Kranz zum Gedenken an die Gefallenen und vermissten Kriegsopfer nieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen