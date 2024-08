Deutsche Olympia-Fans in Paris stehen auf Currywurst aus dem Unterallgäu

Die Olympischen Spiele in Paris biegen auf die Zielgerade ein, noch bis Sonntag kämpfen die Sportlerinnen und Sportler der Welt um Medaillen. Das deutsche Team hatte in den vergangenen Tagen durchaus Grund zum Feiern – und damit es den deutschen Fans zumindest kulinarisch an nichts fehlt, sorgt der Türkheimer Unternehmer Robert Ackermann mit seinem rund 50-köpfigen Team in der Fanzone für Speisen und Getränke. Solide deutsch-bayerisch-schwäbische Gerichte sind in der Fanzone D zu haben: Wurstsalat, Leberkäse, sogar der „Saure Käs“ erfreut sich großer Beliebtheit.

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Currywurst Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis