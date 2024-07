Doppelte „Frauen-Power“ für das Türkheimer Seniorenbüro

Zwei Frauen machen die Türkheimer Seniorenarbeit wieder fit: Seit einem Jahr sind Marion Hemmer-Bachmann als Quartiersmanagern und Elvira Geiger als Seniorenbeauftragte stundenweise bei der Gemeinde Türkheim angestellt und bringen seither viel Schwung in die Seniorenarbeit des Ortes. Entsprechend lang und für die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte beeindruckend war die Zwischenbilanz, die sie jetzt im Gemeinderat präsentierten.

Groß waren die Fußabdrücke, die das Ehepaar Hassmann in den vergangenen Jahren als Seniorenbeauftragte hinterlassen hat. Im engen Kontakt mit den Hassmanns haben es Marion Hemmer-Bachmann und Elvira Geiger aber gekonnt verstanden, diese Lücke mit dem nötigen Fingerspitzengefühl und dem nicht minder wichtigen Tatendrang zu füllen. Offensichtlich mit Erfolg, denn die Liste der Aktionen und künftige Ziele sind tatsächlich erstaunlich. Ihr Ziel sei es von Beginn an gewesen, der Seniorenarbeit in Türkheim „ein Gesicht“ zu geben, sagte Marion Hemmer-Bachmann – dass es jetzt gleich zwei Gesichter sind, die für die Seniorinnen und Senioren in Türkheim zu sehen sind, freute auch Bürgermeister Christian Kähler, der sich für die „doppelte Frauen-Power“ herzlich bedankte.

Die Bandbreite der Themen im Türkheimer Seniorenbüro ist so spannend wie das Leben

Ein erster Schritt war die Umsetzung der Ergebnisse aus der Bürgerbefragung „60+“ und der Bürgerwerkstatt zu diesem Thema. Das Türkheimer Seniorenbüro ist schnell zu einer Anlaufstelle für die älteren Türkheimerinnen und Türkheimer geworden: Bei Fragen und Problemen zu den unterschiedlichsten Themen sind Marion Hemmer-Bachmann und Elvira Geiger zur Stelle und helfen, wo sie können. Dazu kommen Infoveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich darf auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen, und so sind gemeinsame, altersgerechte Ausflüge und Treffen zu einem festen Bestandteil der Seniorenarbeit geworden.

Nachbarschaftshilfe, altersgerechtes Wohnen, Fragen zur Pflege, Beratung und soziale Netzwerke, Freizeitmöglichkeiten, Netzwerken mit anderen Organisationen, Teilnahme an Arbeitskreisen – angesichts der Fülle der Aufgaben kann man sich kaum vorstellen, dass die beiden Frauen das Seniorenbüro nur mit einer sehr begrenzten Stundenzahl managen. Und das war dann auch eine der wichtigsten Erkenntnisse für die Mitglieder des Gemeinderates: Die bisherige Stundenzahl ist eindeutig zu gering, die Überstunden häufen sich schon jetzt und bevor der Elan der beiden Frauen dadurch gebremst werden könnte, will der Gemeinderat da schnell nachbessern und die Beschäftigungsstunden deutlich erhöhen.

Denn bei allem Erreichten haben Marion Hemmer-Bachmann und Elvira Geiger noch viele Pläne, wie sie den Türkheimer Seniorinnen und Senioren das älter werden in ihrer Heimatgemeinde erleichtern können. Eine organisierte Nachbarschaftshilfe, ein aktualisierter Seniorenwegweiser, eine Ortsbegehung mit Behördenvertretern, Infoveranstaltungen und ein Rollator-Training – das Team des Seniorenbüros möchte die Lebenswirklichkeit älterer Menschen abdecken und erleichtern. Dazu gehört auch die Verfügbarkeit der öffentlichen Toiletten in Türkheim – auch hier dient das Seniorenbüro gerne als Ansprechpartner. Ein weiteres Ziel des gemeinsamen Engagements steht auch schon fest: Türkheim könnte zur „Demenzfreundlichen Kommune“ ernannt werden. Doch bis dahin haben die Frauen vom Seniorenbüro noch eine ganze Menge Vorarbeit zu leisten. Die Unterstützung des Türkheimer Gemeinderates haben sie jedenfalls.

Beratung im Türkheimer Seniorenbüro telefonisch oder persönlich

Ein Zeichen für die Akzeptanz war auch das große Interesse am Themenstammtisch „Wohnen im Alter“ zum Thema „Seniorenwohngemeinschaften“ im Waaghaus. Hintergrund waren häufige Anfragen im Seniorenbüro von älteren Bürgern und Bürgerinnen zum Thema Wohnen. Oft sind die Häuser und Wohnungen zu groß geworden sind, zudem ein Garten, der nicht mehr versorgt werden kann, Mieten und steigende Nebenkosten, die von einer kleinen Rente nicht mehr bestritten werden können oder auch zunehmender pflegerischer Bedarf, dessen Versorgung in einer nicht barrierearmen Umgebung eine große Herausforderung darstellt; umso schwieriger, wenn man alleinstehend ist oder die Angehörigen nicht zur Verfügung stehen. Evi Uhl informierte über die Seniorenwohngemeinschaft in Erkheim und Memmingerberg. In der Wohngemeinschaft „Alte Molkerei Erkheim“ verbringen zehn Personen ihren Lebensabend. Viele vertraute Alltagstätigkeiten wie Kochen, Backen, Vorlesen, Spielen oder Singen finden innerhalb des Hauses und auf dem Grundstück statt. Durch die Selbstbestimmung der Mieter und Mieterinnen, die räumliche Integration in den Ort Erkheim und die dadurch mögliche enge Einbindung der Familienangehörigen aufgrund der kurzen Wege unterscheidet sich die Einrichtung nach den Worten der Referentin vom klassischen Seniorenheim.

Wer sich für das Leben in einer selbstbestimmten Wohngemeinschaft für Senioren und Seniorinnen interessiert, findet beim Quartiersmanagement Türkheim eine unverbindliche Formulierungshilfe und diverse Lektürehinweise. Nähere Informationen im Türkheimer Seniorenbüro unter der Telefonnummer 08245/68 69 619 zu den telefonischen Sprechzeiten am Mittwoch und Donnerstag, jeweils von 8 bis 12 Uhr oder persönlich in der offenen Sprechstunde immer mittwochs von 9 bis 12 im Waaghaus (Kirchenstraße 9) in Türkheim.