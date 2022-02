Ein Haus mit Geschichte aus zwei Jahrhunderten

Plus Das „Platzer-Haus“ in Türkheim war früher ein Handwerksbetrieb. Daher stammt auch der heute noch verbreitete Hausname. Doch davon hat das Gebäude gleich zwei.

Unter den vielen geschichtsträchtigen Gebäuden entlang der Türkheimer Maximilian-Philipp-Straße fällt die Hausnummer 23 nicht gleich auf. Erst wenn man genauer hinschaut, wird ersichtlich, dass es sich nicht um das ursprüngliche „Leerhaus“ aus dem 18./19. Jahrhundert handeln kann. Es wirkt größer und höher. Auch die modernen Dachgauben und die Schaufenster einer Versicherung im Erdgeschoß sprechen eine neuere Sprache. Doch der Charakter des ursprünglichen, 1993 wegen Baufälligkeit abgerissenen Gebäudes ist im neuen Gewand immer noch spürbar. Das Haus mit dem Namen „Platzer“, ganz früher „Säckler“, hat eine bewegte Geschichte durchlebt.