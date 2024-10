Ein Tusch auf die Wirtshausakademie

Eine gelungene Premiere feierte die erste Auflage der Wirtshausakademie der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Türkheim. Zahlreiche Musikanten trafen sich im Gasthaus „In´s Bäurle“, um gemeinsam zu musizieren und sich im freien „Dazuspielen“ auszuprobieren. Von Harmonika über Kontrabass bis hin zu verschiedenen Blasinstrumenten und Gitarre waren die verschiedensten Instrumente im Nebenzimmer des Traditionsgasthauses vertreten.

Angeleitet wurden die interessierten Musiker von Christoph Lambertz (Klarinette, Gitarre) und Johannes Sift (Harmonika, Violine). Bei den beiden erfahrenen Volksmusikanten konnte man sich nach wenigen Erklärungen einfach „anhängen“ und so ein paar tolle, aber nicht zu schwere Stücke erlernen. Neben dem gemeinsamen Musizieren und Singen kam auch der Austausch untereinander nicht zu kurz. So wurden hier wertvolle Tipps und Tricks zu Instrumenten und deren Spielweise weitergegeben und dort persönliche musikalische Interessen ausgetauscht. Ein stimmungsvoller und bereichernder Abend für alle Anwesenden.

Die nächste Wirtshausakademie in Türkheim findet am Sonntag, 3. November, um 19 Uhr im Gasthaus „In´s Bäurle“ (Grabenstraße ) statt. Musiziert wird überwiegend in den Tonarten G-, C- und F-Dur. Die Kursabende bauen nicht aufeinander auf und können einzeln besucht werden. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos bei der Beratungsstelle für Volksmusik unter der Telefonnummer 08282/62242 oder E-Mail: volksmusik@bezirk-schwaben.de