Wer 65 Jahre verheiratet ist, feiert die Eiserne Hochzeit. Mit dieser Bezeichnung wird die Stärke einer lang andauernden Ehe angesprochen. Für Amalie und Horst Pöpperl war es in diesem Jahr soweit: sie hatten am 28. November 1959 in Türkheim geheiratet.

