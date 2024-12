Einstimmung auf die Weihnachtszeit

„Mache dich auf und werde Licht“. Unter diesem Motto stand das diesjährige Adventskonzert der Familie Mayer-Günther. Ihre besinnlichen Adventskonzerte in der Türkheimer Pfarrkirche gibt es seit vielen Jahren. Auch heuer konnte ihr Konzert wieder Ruhe schenken, in unserer turbulenten und belastenden Zeit. Das empfinden auch die Türkheimer so: trotz des Schneetreibens am 4. Adventssonntag gab es auf den Kirchenbänken bei beiden Aufführungen keinen freien Platz mehr. An Instrumenten waren dabei: Violine, Violoncello, Posaune, Klarinette, Quer- und Blockflöte und drei Alphörner. Alpenländische Weihnachts-Melodien, ein Menuett von Mozart, Polka-Feeling beim „Hirtenboarischen“. Dazu a-Capella-Viergesang, der mühelos ohne Mikrofon die hohe Kirche füllte. Alle Stücke und ihre Titel erzählten von der Hoffnung: „Es wird ein Stern aufgehen“. Zwischengestreute Texte, gelesen von Maria Mayer-Günther, auch zusammen mit Edwin Günther, erzählten davon, wie sich diese Hoffnungen erfüllen können. Zu Ende gab es Applaus im Stehen und als Zugabe den wunderbaren Andachtsjodler aus Südtirol. Der Spendenerlös geht an die Psychologische Beratungsstelle für Ehe, Familie und Lebensfragen in Kaufbeuren und Kempten. Auf dem Foto (von links): Maria Mayer-Günther, Michael Günther, Lisa-Maria Günther und Benedikt Günther.

