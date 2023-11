Faschingsnarren aus Türkheim-Bahnhof sind auf Herbergssuche

Der jüngste Türkheimer Faschingsverein ist ein Aktivposten im Vereinsleben. Jetzt brauchen die Närrinnen und Narren Hilfe bei der Suche nach einem neuen Zuhause.

Sie sind ein lustiger Verein, die Faschingsfreunde Türkheim-Bahnhof – mehr als 70 Vereinsmitglieder zählt der jüngste der Türkheimer Faschingsvereine inzwischen. Mit ihrem Faschingswagen sind die Türkheimer überall in der Region bei Umzügen gern gesehen und ihr Schlachtruf "Weg vom Gleis und Schranka ra - Türkheim Bahnhof isch da!" bestens bekannt. Doch seit Monaten haben die Faschingsfreunde Türkheim-Bahnhof ernste Sorgen. Sie suchen ebenso händeringend wie bislang vergeblich nach einer Möglichkeit, ihren Faschingswagen unterstellen und auf die bevorstehende Faschingssaison umbauen zu können.

Faschingsfreunde Türkheim-Bahnhof sind auch außerhalb der Faschingszeit aktiv

Dabei geht es den Verantwortlichen des vor gut fünf Jahren gegründeten Faschingsvereins nicht nur um eine Unterstellmöglichkeit für den Faschingswagen, sondern auch um einen Ort, wo sich die inzwischen knapp 70 aktiven und passiven Faschingsnarren treffen können: „Wir möchten weiterhin unseren Verein aufrechterhalten und somit die Gemeinschaft unserer Mitglieder fördern“, sagt Irina Vogelsang, von den Faschingsfreunden Türkheim-Bahnhof. Nicht ohne Stolz sind die Faschingsfreunde überzeugt, in dieser Zeit zu einem „wichtigen Bestandteil in der Marktgemeinde Türkheim geworden“ zu sein, auch weil sie als Umzugsleiter bei der Organisation des Gaudiwurms fungieren und zudem jedes Jahr am Weihnachtsmarkt in Türkheim teilnehmen.

Daher hoffen die jungen Närrinnen und Narren auf die Unterstützung der Türkheimer Bevölkerung: „Wir benötigen eine Stellfläche in einer Halle mit den Maßen 12 x 3,50 Metern und einer Einfahrtshöhe von vier Metern“, so Irina Vogelsang. Auch ein Stellplatz könnte eine Lösung sein, um dort eine Zelthalle mit den Maßen 15 x 9 Metern aufstellen zu können. Vogelsang: „Den Stellplatz oder die zur Verfügung gestellte Fläche in einer Halle würden wir sehr gerne für einen unbegrenzten bzw. längeren Zeitraum nutzen und könnten dafür auch einen kleinen Betrag bezahlen.“

Die Faschingsfreunde Türkheim-Bahnhof wurden an der Bar im Fasching gegründet

Am Anfang war – wie sollte es bei einem Faschingsverein auch anders sein – eine dieser sprichwörtlichen „Schnapsideen“: Drei Türkheimer Jungs standen beim Faschingsball in Mattsies an der Bar und stießen an. Und dann war da plötzlich diese Idee: Warum bauen wir eigentlich nicht einen eigenen Faschingswagen? Gesagt, getan: Auch nachdem der Fasching 2016 beim Kehraus beerdigt war, lebte die Idee weiter. Es dauerte nur ein paar Wochen, dann wurde aus der Idee Realität und die „Türkheimer Faschingsfreunde Bahnhof“ wurden gegründet, inzwischen ein eingetragener und gemeinnütziger Verein geworden.

Wer den Faschingsfreunden Türkheim-Bahnhof bei der Herbergssuche helfen kann, sollte sich via Facebook oder E-Mail an faschingsfreunde-tuerkheimbahnhof@web.de melden.

