Flüchtlings-Container: Nachbarn in Türkheim-Bahnhof sind sauer

An drei Standorten in Türkheim hat das zuständige Landratsamt in Abstimmung mit der Gemeinde Containersiedlungen aufgestellt, wo Geflüchtete ein neues Zuhause finden können. Neben dem Standort an der Hochstraße/Ecke Ramminger Straße wurden am Festplatz/Freibad und in Türkheim-Bahnhof Wohncontainer platziert. Dort sollen jeweils rund 30 Geflüchtete untergebracht werden, insgesamt also rund 90 bis 100 Menschen, wie Bürgermeister Christian Kähler mehrfach versicherte. Mit dieser Aufteilung wollte und konnte die Gemeinde Türkheim eine zentrale Unterbringung mit einer großen Zelt-Lösung verhindern. Inzwischen sind die ersten Asylbewerber eingezogen, die Containersiedlungen werden mit Schutzzäunen vor neugierigen Blicken geschützt.

