Türkheim

vor 19 Min.

Zu wenige Fahrgäste: Für den Flexibus im Wertachtal wird’s eng

Plus Die Begeisterung über den Flexibus war im Türkheimer Gemeinderat noch nie besonders euphorisch. Jetzt fordern einige den Ausstieg. Kommt es zum "Flexit"?

Von Alf Geiger

1590 Personen haben im zweiten Quartal dieses Jahr den Flexibus im Bereicht Türkheim – Ettringen genutzt. Hochgerechnet auf das ganze Jahr schätzt Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, dass in diesem Jahr höchstens 6000 Nutzer in den Flexibus im Wertachtal einsteigen werden. Als das neue Angebot nach einigen Diskussionen als Ergänzung zum bestehenden Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) auch im Wertachtal eingeführt wurde, kalkulierte der Betreiber noch mit mindestens 7500 Fahrgästen pro Jahr. Das Kuriose: Die Gemeinde Türkheim noch tiefer in die Gemeindekasse greifen als befürchtet, denn der Zuschuss der Kommunen orientiert sich an den Fahrgastzahlen. Und weil der Flexibus in den anderen Gemeinden im Wertachtal noch seltener genutzt wird als vorhergesagt, steigt der finanzielle Anteil Türkheims.

Verteilt auf fünf Jahre zahlt die Gemeinde Türkheim 100.000 Euro für den Flexibus

100.000 Euro – verteilt auf fünf Jahre – das ist die finanzielle Zusage, die der Markt Türkheim bei der damals heftig umstrittenen Einführung des Flexibusses im Wertachtal gegeben hatte – per anno also 25.000 Euro. Dieser Vertrag gilt noch bis zum Ende des kommenden Jahres – dann soll neu verhandelt werden. Türkheim muss als größte Gemeinde mit mehr als 7200 Einwohnern auch den größten Batzen Geld in die Hand nehmen. Eine ganze Menge Geld also für ein Angebot, das in der Bevölkerung in und um Türkheim längst nicht den Anklang findet wie erhofft. Der Finanzierung des Projekts liegt eine Mischkalkulation zugrunde. Bezuschusst wird das Rufbus-Konzept von Landkreis Unterallgäu und dem Freistaat Bayern. Je nach Zahl ihrer Einwohner entrichten die beteiligten Gemeinden einen Anteil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

