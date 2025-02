Geflüchtete ziehen in ihr neues Zuhause in Türkheim ein

Bürgermeister Christian Kähler berichtete bei der jüngsten Gemeinderatssitzung über den Stand der Flüchtlingsaufnahme. Demnach würden die Asylbewerber wie geplant und mehrfach angekündigt an drei Standorten untergebracht, insgesamt rechne er mit knapp 90 Asylbewerbern. Neben dem Standort an der Hochstraße/Ecke Ramminger Straße werden am Festplatz/Freibad und in Türkheim-Bahnhof Wohncontainer aufgestellt.

