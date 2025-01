Großeinsatz der Polizei schreckt Türkheim auf

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei sorgte am späteren Donnerstagabend in Türkheim für Aufsehen. Mehrere Streifenwagen und Fahrzeuge der Kripo waren zu einem Haus in der Wörishofer Straße ausgerückt. Wie Augenzeugen berichteten, soll dort eine Person mit einem Messer verletzt worden sein. Da die Hintergründe zunächst unklar waren und ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, rückte die Polizei mit starken Einsatzkräften an. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, gab es offenbar keinen strafrechtlichen Hintergrund. Demnach hat sich eine Person selbst mit einem Messer verletzt. Über mögliche Gründe machte die Polizei wie in solchen Fällen üblich keine weiteren Angaben.

