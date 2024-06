Türkheim

vor 32 Min.

Handfester Streit in einer Arbeiterunterkunft

Zwei Männer sind in einer Arbeiterunterkunft in Türkheim handgreiflich geworden.

Ein 44- und ein 51-Jähriger sind am Samstagabend in einer Arbeiterunterkunft in Türkheim aneinandergeraten. Laut Polizei spuckte der 44-Jährige dem 51-Jährigen ins Gesicht, der sich dafür mit einem Faustschlag ins Gesicht des 44-Jährigen revanchierte. Beide wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und es erwartet sie eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung. (mz)

