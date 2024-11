Hier gibt es den Kunst-Adventskalender vom Förderkreis Türkheim

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Kunst-Adventskalender des Förderkreises Türkheim. Zum zweiten Mal haben Sandra Zacher-Schweigert und Manfred Schweigert den Kunst-Adventskalender mit einem der aktiven Mitglieder des Förderkreises Türkheim gestaltet.

Der Maler, Heimatkünstler und Hobbyhistoriker Markus Wachter war in und um Türkheim unterwegs, um sich von verschiedenen Häusern inspirieren zu lassen. Auch Türkheimer Ansichten sind im Kalender zu finden. Soweit vorhanden, sind die alten Hausnamen im Kalender vermerkt. Einige der abgebildeten Gebäude wurden mit dem Denkmalpreis des Förderkreises Türkheim ausgezeichnet. Passend in Szene gesetzt wurden die Gemälde im Kalender auch in diesem Jahr wieder von Jessica Nufer, die den Förderkreis Türkheim e.V. als Grafikerin schon seit dem ersten Kunst-Adventskalender unterstützt.

Mitglieder des Förderkreises Türkheim erhalten ein Exemplar des Kalenders kostenlos zugestellt. Weitere Exemplare können ab sofort bei der Buchhandlung LeseZeit in Türkheim und in der Gemeindebücherei Türkheim für fünf Euro gekauft werden. Auf dem Biomarkt Türkheim an der Mariensäule/Pfarrkirche gibt es den Adventskalender am Donnerstag, 21. November, und Donnerstag, 28. November, jeweils ab 16 Uhr.

Auch auf dem Türkheimer Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, ist der Förderkreis Türkheim mit einem Stand vertreten. Hier gibt es nicht nur den Adventskalender, sondern auch Informationen über Angebote und Projekte des Vereins. Der Erlös kommt in diesem Jahr dem Förderkreis Türkheim zugute, der im kommenden Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.

Geboren am 1. März 1985 in Mindelheim, wuchs Markus Wachter in Türkheim auf. Dort besuchte er von 1989 bis 1992 den Kindergarten und dann von 1992 bis 2004 zuerst die Grundschule, danach die Mittelschule Türkheim. Schon während seiner Malerlehre von 2001 bis 2004 bei der Firma Schuhwerk in Türkheim wurde Markus mit der Ausführung von Fassadengemälden und Malaufträgen für verschiedene Türkheimer Vereine betraut. Das eigene Wissen und Können rund um die Malerei vergrößerte Markus ab dieser Zeit kontinuierlich autodidaktisch. Seine Werke waren bereits bei Ausstellungen des Förderkreises Türkheim und bei der Mittelschwäbischen Kunstausstellung zu bewundern.

Bis heute ist Markus Wachter als Maler und Künstler aktiv. Neben Gemälden in verschiedenen Techniken liegen ihm nach wie vor die Planungen und Ausführungen von Fassadenmalereien und Bühnenbildern sowie die Restaurierung von Feldkreuzen und Marterln in Türkheim und Umgebung am Herzen. An manchen Tagen ist Markus auch mit seinem Kunstequipment beim Zeichnen von Gebäuden und Landschaften in Türkheim und Umgebung anzutreffen.

Die ganz persönliche Bindung zu seinem Heimatort zeigt sich nicht nur in Mitgliedschaften in zahlreichen ortsansässigen Vereinen (unter anderem seit 2004 im Förderkreis Türkheim), sondern auch im Engagement als Ortsführer. Seit 2006 begleitet er Interessierte bei Spaziergängen durch Türkheim und informiert über die Entstehung und die Entwicklung der Marktgemeinde, ihre historischen Gebäude und berühmten Einwohner. (mz)