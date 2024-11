Hier spielt die Musik!

Alle waren begeistert: das Galakonzert des Bezirksjugend-Blasorchesters (BJBO) des Bezirks 10 Mindelheim war einfach toll. Auch wenn der Hintergrund in der großen (Turn-) Halle des Türkheimer Gymnasiums nicht optimal war: Die Akustik dort drinnen war erstaunlich gut. Es sei „eine Herausforderung gewesen, einen so guten Klang in eine Turnhalle reinzubekommen“, so Hubert Fröhlich, der Moderator des Abends. Hans Kania, Mäzen aus Bad Wörishofen, war mit dem Turnhallen-Ambiente wohl nicht so einverstanden. Nach dem Konzert bot er als Sponsor den Kursaal in Bad Wörishofen für das nächste Konzert im Jahr 2025 an.

