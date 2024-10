Hoher Sachschaden bei Unfall am Bahnübergang Türkheim

Ein folgenschwerer Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagnachmittag am Bahnübergang der Staudenbahn in Türkheim ereignet: Laut Polizei fuhr eine 55-jährige Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache in den Schrankenantrieb an dem Bahnübergang. Glück im Unglück für die Unfallverursacherin: Zum Unfallzeitpunkt war die Schranke geöffnet und es kam kein Zug. Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt insgesamt rund 50.000 Euro. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis