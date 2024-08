„Ich gehe gern in die Schule“

Als Schülersprecherin war die Türkheimerin Melissa Kehl an ihrer Mittelschule und später auch in Landkreis aktiv. Dann wurde sie sogar zur Bezirksschülersprecherin gewählt. Wie es dazu kam, erklärt die 16-Jährige im MZ-Interview.

MZ: Hallo Frau Kehl, danke für das Treffen.

MELISSA KEHL: Wir können uns gerne duzen. Ich bin ja erst 16.

MZ: Okay, sehr gerne. Wie war der letzte Schultag? Es war ja auch ein Abschied, deine Schulzeit an der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule ist damit ja zu Ende.

MELISSA KEHL: Ja, ich habe meine Mittlere Reife abgeschlossen und verlasse damit die Schule und mein Amt als Schülersprecherin, was mich schon ein wenig traurig macht.

MZ: Und wie geht es jetzt weiter? Nase voll von Schule, Lehrern und Hausaufgaben?

MELISSA KEHL: Nein, ganz im Gegenteil! Ich werde nach Bad Wörishofen auf die FOS gehen. Ich will später mal studieren. Mein Traumjob wäre Architektin.

MZ: Mit diesem Schuljahr endet ja auch deine Aufgabe als Schülersprecherin der Mittelschule. Und auch als Bezirksschülersprecherin.

MELISSA KEHL: Ja, auch das tut mir etwas leid. Ich habe das gerne gemacht.

MZ: Wieso eigentlich?

MELISSA KEHL: Ich wollte immer schon Klassensprecherin sein und wurde seit der 4. Klasse auch immer wieder gewählt. Und dann war die Wahl zur Schülersprecherin im Landkreis, was ich im zweiten Anlauf auch geworden bin. Und dann ging es irgendwann nach Augsburg, wo ich zur Schülersprecherin für Mittelschulen für den Bezirk Schwaben gewählt wurde.

MZ: Und was macht eine Schülersprecherin?

MELISSA KEHL: Mir war es immer wichtig, möglichst viele gemeinsame Unternehmungen für die Schule zu organisieren. Dadurch entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl.

MZ: Unter den Schülerinnen und Schülern?

MELISSA KEHL: Ja, aber auch zwischen Schülern und Lehrerinnen und Lehrern.

MZ: Gab es auch Probleme?

MELISSA KEHL: Naja, meistens war die Begeisterung vorher etwas größer als die Bereitschaft, bei der Organisation von Veranstaltungen auch aktiv mitzumachen.

MZ: Was war das Highlight?

MELISSA KEHL: Oh, da gab es viele: Faschingsbälle, Tanzveranstaltungen, Nikolausfeiern. Das Beste war aber der „Jogginghosen-Tag“, an dem alle Schüler und Lehrer in Jogginghosen zur Schule kamen. Das war lustig!

MZ: Schule muss also auch Spaß machen?

MELISSA KEHL: Klar, das ist das Wichtigste! Nicht immer ist es nur Spaß, man muss ja auch was tun. Aber da hilft die Klassengemeinschaft und ein gutes Verhältnis zu den Lehrkräften.

MZ: Schüler und Lehrer? Passt das zusammen?

MELISSA KEHL: Meistens jedenfalls. Ich hatte so viele nette und auch gute Lehrerinnen und Lehrer.

MZ: In der Corona-Pandemie war dann plötzlich Schluss mit Klassenzimmer und gemeinsam chillen nach dem Unterricht …

MELISSA KEHL: Ja, das war wirklich schlimm! Ich erinnere mich noch so gut, der erste Tag ohne Schule war ausgerechnet mein Geburtstag.

MZ: Dann hieß es zu Hause lernen und büffeln. Klappte wenigstens der digitale Unterricht?

MELISSA KEHL: Anfangs sehr holprig, aber es wurde dann immer besser.

MZ: Kommt man da als Jugendliche nicht in Versuchung, einfach gar nichts mehr für die Schule zu machen? Es gab ja kaum Prüfungen oder Leistungskontrollen?

MELISSA KEHL: Nachdem wir wieder in die Schule durften, zeigte sich dann schnell, wer etwas getan hatte in dieser Zeit. Manche hatten es nicht ganz so gut gemacht, andere besser. Aber es war wirklich eine schwere Zeit. Ohne die Leute in der Klasse, keine Freunde, kein Treffen. Scheußlich! Ich mag gar nicht mehr daran denken …

MZ: Und danach lief alles wieder reibungslos? Wurden digitale Lehrmethoden dann auch im Präsenzunterricht genutzt?

MELISSA KEHL: (lacht) Nicht immer, leider. Einige Lehrer wollten weitermachen wie früher. Wir fühlten uns fast wie ins Mittelalter zurückversetzt (lacht)

MZ: Als Klassen- und Schülersprecherin hattest Du bestimmt Privilegien bei den Lehrkräften?

MELISSA KEHL: Nein, das denke ich nicht! Aber natürlich konnte ich manche Lehrerinnen und Lehrer persönlicher kennenlernen. Vor allem mit unserer Rektorin Barbara Engel kam ich so öfter in Kontakt. Das war eine tolle Zusammenarbeit.

MZ: Und was haben die Mitschüler davon?

MELISSA KEHL: Ich habe mich immer als Ansprechpartnerin verstanden. Wenn jemand ein Problem hatte, dann konnte er sich an mich wenden. Dann haben wir gemeinsam versucht, das Problem zu lösen. Das ging vom kaputten Getränkeautomaten bis zu Gesprächen mit Lehrern oder der Schulleitung.

MZ: Wenn Du Kultusministerin wärst: Was würdest Du an der Schule ändern? Was wünschen sich Schülerinnen und Schüler?

MELISSA KEHL: Jede Schülerin und jeder Schüler sollte noch mehr individuell gefördert werden, ganz nach seinen Schwächen und Stärken.

MZ: Wenn in Deiner neuen Klasse die Wahl zu Klassensprecher ansteht: Wirst Du Dich wieder melden?

MELISSA KEHL: Hmmm, das ist eine schwierige Frage. Ich habe meinen Job sehr gerne gemacht, aber ich habe mir auch vorgenommen, mich auf mein Abi zu konzentrieren. Und da ich weiß, dass dieser Job mit viel Arbeit verbunden ist, müsste ich mir das noch einmal überlegen.

MZ: Jetzt sind erst mal Ferien! Wo geht es hin?

MELISSA KEHL: Mit dem Wohnmobil nach Italien für zwei Wochen.