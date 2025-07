Jetzt steht es fest: Hier gilt Tempo 20 in Türkheim

Einige Zeit herrschte Verwirrung, nun ist es eindeutig: In der Maximilian-Philipp-Straße in Türkheim gilt künftig Tempo 20. Während bis vor etwa einer Woche nur auf der Straße eine weiße 20 zu lesen war, stehen die entsprechenden Schilder nun auch an der Straße – und nicht mehr die Tempo-30-Schilder.

Wie kam es zum verwirrenden Tempolimit in Türkheim?

Denn die Schilder in Kombination mit der 20 auf der Straße hatten einige Autofahrerinnen und Autofahrer verwirrt. Bürgermeister Christian Kähler erklärte dazu auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Schilder schlichtweg später geliefert wurden – die Farbe auf der Straße war also schon da, die Schilder aber nicht.

„Türkheim versetzt sich ins Mittelalter zurück“

Bei Autofahrerinnen und Autofahrern sorgt die Änderung auf Social Media für klare Reaktionen: „Da muss man sich wundern, dass überhaupt noch jemand nach Türkheim fährt. Türkheim wird immer uninteressanter. Türkheim versetzt sich ins Mittelalter zurück, denn die Kutsche läuft auch nicht schneller“, schreibt ein Nutzer auf Facebook.

Ein anderer scherzt: „Fußgänger überqueren in Zeitlupe, und Radfahrer haben jetzt offiziell den Geschwindigkeitsvorteil – willkommen im Zeitalter der Verkehrsgerechtigkeit! Auch Autofahrer profitieren: Der Durchschnittsverbrauch sinkt – nicht weil das Auto effizienter wird, sondern weil es gar nicht mehr aus dem ersten Gang rauskommt.“

Wie begründet der Bürgermeister die Tempo-20-Regelung?

Bürgermeister Kähler begründet die Maßnahme wie folgt: Tempo 20 sei in diesem Bereich sinnvoll, da es sich um einen Bereich innerorts mit „Einkaufscharakter“ handelt, erläutert der Bürgermeister. „Es geht vor allem darum, dass man als Autofahrer das Geschehen im Auge hat.“ In der Maximilian-Philipp-Straße sind viele Geschäfte, dementsprechend überqueren die Menschen laut Kähler beim Erledigen der Einkäufe öfter die Straßen.