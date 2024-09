Kein Großeinsatz der Polizei in Türkheim

Gab es einen Großeinsatz der Polizei mit mehreren Polizei- und Einsatzfahrzeugen am Mittwochabend in der Nähe des Türkheimer Bahnhofes? Entsprechende Meldungen kursieren in den sozialen Medien - doch eine entsprechende Nachfrage unserer Redaktion ergab keine Erkenntnisse. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West auf Anfrage mitteilte, wurde in den vergangenen Tagen lediglich ein Einsatz wegen eines Gewaltdelikts im Bereich häuslicher Gewalt in diesem Zeitraum bearbeitet. Von einem Großeinsatz könne daher keine Rede sein, so ein Polizeisprecher. (mz)

