Klassentreffen der Türkheimer Grundschüler von 1974: Ein Wiedersehen nach 50 Jahren.

Die einstigen Grundschülerinnen und Grundschüler, die 1974 in Türkheim eingeschult wurden, feierten kürzlich ihr 50-jähriges Klassentreffen. Die Klassen bestanden damals aus 35 Schülern unter der Leitung von Herrn Römer und 37 Schülern, die von Frau Fackler unterrichtet wurden. Erstaunlich viele der ehemaligen Schülerinnen und Schüler sind der Region treu geblieben. Bei Kaffee und Kuchen sowie einem späteren gemeinsamen Abendessen mit griechischen Spezialitäten wurden Erinnerungen an die unvergessliche Schulzeit lebendig. Ob lustige Anekdoten oder persönliche Lebenswege – die Gespräche ließen die Jahrzehnte wie im Flug vergehen. „Es fühlte sich an, als wären wir gestern noch in der Grundschule gewesen“, so ein Teilnehmer. Über positive Resonanzen freuten sich die Organisatoren Marianne Scherer und Michael Huber.

