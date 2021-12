Türkheim

16:01 Uhr

Kosten für Kläranlage der VG Türkheim werden neu aufgeteilt

Plus Ein monatelanger Störfall sorgte in der Türkheimer Anlage für Mehrkosten von rund 50.000 Euro. Welche Auswirkungen das für die Verbraucher in den VG-Gemeinden hat.

Ein monatelanger Störfall hielt die Betreiber der VG-Kläranlage Türkheim in diesem Jahr in Atem. dadurch enstanden Mehrkosten von rund 50.000 Euro. Auf die Gebühren für die Verbraucher habe das „aktuell keine Auswirkung“, so VG-Kämmerer Claus-Dieter Hiemer auf Anfrage unserer Redaktion. Angesichts der Kalkulationszeiträume von vier Jahren stehen jedoch bei der nächsten turnusmäßigen Überprüfung alle Kosten im Rahmen der Nachkalkulation zur Prüfung an, so Hiemer: „Dann sehen wir, ob wir zu teuer oder zu günstig waren.“

