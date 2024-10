Lucia Maier zurück in ihrem „Wohnzimmer“

Bereits zum vierten Mal stellt die Malerin Lucia Maier ihre Werke im Kleinen Schloss in Türkheim aus, die schönen Räume mit den großen Fenstern und den Stuckdecken werden so langsam zu einem zweiten Wohnzimmer für ihre Kunst. Die Vernissage zur Kunstausstellung „Ohne Titel“ von Lucia Maier findet am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr statt. Türkheim Bürgermeister Christian Kähler wird die Vernissage mit einem Grußwort eröffnen, Ottmar Einsiedler hält die Laudatio.

Die Ausstellung von Lucia Maier trägt diesmal den Titel (Ohne Titel)

Sie sind auch besonders gut geeignet, geben sie den Bildern doch ausreichend Platz und Licht zur Entfaltung. Allein die Suche nach einem Titel gestaltete sich dieses Mal etwas schwieriger, erklärt die Malerin. „Ich hatte das Gefühl, dass es nicht den einen Begriff gab, der die Ausstellung beschreiben könnte.“ So entschied sie sich, die Ausstellung „Ohne Titel“ zu nennen. Bei näherer Auseinandersetzung mit dem Begriff entdeckte Maier, dass dies für ihre Kunst tatsächlich passend und kunstgeschichtlich auch gar nicht so unüblich ist. „Früher hatten Werke häufiger keinen Titel, erst Museen oder Galerien haben dann Titel vergeben“, sagt die Künstlerin und fügt hinzu: „Wenn ich vor einem abstrakten Gemälde stehe und keinen Titel vorgegeben habe, dann liegt der ganze Interpretationsspielraum bei mir.“

In dieser Ausstellung sind Werke in der eindrücklichen und für Maier charakteristischen Farbgestaltung zu sehen, in der sich die Gegenständlichkeit zu verlieren droht, aber über die Abstraktion hinaus Bestand hat. Pulsierende Farbwelten unterstreichen das Lebendige in bekannten Metropolen. Auch in ihren Porträts entwickelt ihre Farbgestaltung eine ganz eigene Dynamik. Maier setzt sie dort ein, wo sie den Menschen über sein Abbild hinaus zu erfassen versucht.

Zum ersten Mal zeigt sie eine weitere Facette ihres Schaffens: Urban Sketching – das schnelle Skizzieren an alltäglichen Orten oder auf Reisen. Ihr gefällt diese Position als Malerin, als stille und heimliche Beobachterin, es ist ein Moment des Eintauchens in eine vertrauensvolle Situation. Neben diesen Bildern sind in der Ausstellung auch abstrakte Acryl- und Ölbilder zu sehen, sowie eine Reihe monochrome Gemälde und erstmals präsentiert die Malerin auch ihre Entwürfe und Skizzenbücher, um zu zeigen, wie ihre Ideen und Bilder entstehen.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten bis zum 20. Oktober besucht werden sowie nach Vereinbarung mit der Malerin unter der E-Mail-Adresse luciamaier@acryl-attack.de oder Telefon 0175/1421171

Öffnungszeiten:

Samstag, 12.10, 11-20 Uhr

Sonntag, 13.10, 11-17 Uhr

Donnerstag, 17.10, 18-20 Uhr

Freitag, 18.10, 18-22 Uhr

Samstag, 19.10, 14-19 Uhr

Sonntag, 20.10, 11-17 Uhr