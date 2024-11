Mehrere Autos prallen auf der A96 in Sack mit Isoliermaterial

Auf der A96 im Unterallgäu hat sich der Inhalt eines Sacks mit Isoliermaterial verteilt. Bei dem Vorfall wurde ein Auto beschädigt.

Der Nylonabfallsack mit Isoliermaterial war am Freitag gegen 6.15 Uhr auf der Autobahn A96 bei Türkheim auf die Fahrbahn in Richtung München gefallen, wie die Polizei am Wochenende mitteilte. Höhe Türkheim, einen Nylonabfallsack mit Isoliermaterial. Mehrere Fahrzeuge seien mit dem Sack zusammengestoßen, wodurch sich das Isoliermaterial über die gesamte Fahrbahn verteilte. Ein Auto sei durch den Zusammenstoß beschädigt worden. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, unter der Telefonnummer 08331/100-311.

