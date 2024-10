Geschichte begeistert kleine und große Unterallgäuer

Mit einer Familienführung im Südschwäbischen Archäologiemuseum Mindelheim fanden die diesjährigen Türkheimer Wissenstage einen würdigen Abschluss. Friederike Haber, stellvertretende Gesamtleiterin der Mindelheimer Museen, führte durch die Abteilung der Römer und wusste vor allem auch für die jungen Interessierten viel zu erzählen.

Alle Informationen wurden kurzweilig und kindgerecht vermittelt. Ausstellungsgegenstände konnten ganz nah bewundert und teilweise selbst ausprobiert werden, wie beispielsweise ein historisches Rundmühlenspiel oder das Schreiben auf Wachstafeln. Besonders interessant und anschaulich waren die Darstellungen der Ausstattung eines römischen Herrenhauses mit Fußbodenheizung, Mosaiken und Glasfenstern. Geschichte, die im Gedächtnis bleibt.

Friederike Haber, stellvertretende Gesamtleiterin der Mindelheimer Museen, begeisterte auch für die jungen Interessierten. Foto: Zacher

Im Anschluss an die Führung hatten alle Teilnehmer die Möglichkeit, selbst ein römisches Öllämpchen nach historischer Vorlage zu töpfern. Hierbei waren der Fantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt. So fanden am Ende klassische Lämpchen ebenso den Weg nach Hause wie reich verzierte Lämpchen oder gar Lämpchen in Form wilder Drachen.

„Es waren wirklich tolle Wissenstage 2024, die wieder Groß und Klein für unsere heimische Geschichte begeistern konnten.“, so das Fazit von Sandra Zacher-Schweigert, Vorsitzende des veranstaltenden Förderkreis Türkheim. „Dank der Unterstützung einzelner Personen wie Friederike Haber, oder verschiedener Vereine wie dem Förderkreis Mindelheimer Museen oder dem Förderkreis Türkheim, können solche Angebote überhaupt geschaffen werden. Umso schöner ist es, wenn die Angebote dann auch so gut angenommen werden wie in diesem Jahr.“ Informationen zum Förderkreis Türkheim zu allen Projekten und den kommenden Wissenstagen sind auf der Webseite des Vereines zu finden unter www.foerderkreis-tuerkheim.de