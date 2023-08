Stromausfall durch Unwetter: Rund 800 Haushalte in Türkheim ohne Strom

Das Gewitter am Donnerstag hat in Teilen Türkheims zu einem Stromausfall geführt. In Ober- und Unterauerbach zogen sich die Reparaturarbeiten noch deutlich länger hin.

Das Unwetter am Donnerstagabend hat im Unterallgäu zu Stromausfällen geführt, die teils noch bis Freitagnachmittag anhielten. Gegen 22 Uhr fiel im Bereich Türkheim der Strom aus. Ursache dafür waren laut Ingo Butters, Sprecher der Lechwerke (LEW), Äste in einer Mittelspannungsleitung nordwestlich von Türkheim. Der westliche Bereich Türkheims sowie Irsingen waren daraufhin ohne Strom.

In Türkheim war der Strom nach etwa einer halben Stunde wieder da

Die Ingenieure der Netzleitstelle hätten gemeinsam mit dem Bereitschaftsdienst der Betriebsstelle Buchloe umgehend damit begonnen, die Stromversorgung durch Umschaltungen auf andere Leitungen wiederherzustellen, erläutert Butters. Nach einer guten halben Stunde war der Strom wieder da.

Etwas länger dauerte es bei zwei Ortsnetzstationen nordwestlich von Türkheim – im Ortsteil Ludwigsberg und bei einem landwirtschaftlichen Anwesen, da sie im Außenbereich liegen und Leitungsumschaltungen nicht so leicht möglich seien, erklärt Butters. Hier war der Strom gegen 3 Uhr wieder da. "Die Störung betraf zumindest kurzzeitig schätzungsweise rund 800 Haushalte."

In Oberauerbach und Unterauerbach sind einzelne Häuser noch immer ohne Strom

In Ober- und Unterauerbach haben umgestürzte Bäume Leitungen und Dacheinführungen im Ortsnetz im Niederspannungsbereich beschädigt. Davon sind acht beziehungsweise neun Haushalte in den jeweiligen Dörfern betroffen. Laut Butters sind jeweils mehrere Einsatzkräfte mit Hebebühnen vor Ort, um die Stromversorgung bei den Haushalten wiederherzustellen.

Auch an anderen Stellen im Stromnetz würden derzeit noch Leitungen repariert. Priorität habe zunächst immer die möglichst schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung für möglichst viele Haushalte, wie Butters erläutert. Deshalb werden zunächst Störungen der Mittelspannung abgearbeitet, dann in der Niederspannung, also in den Ortsnetzen.

Auch in Pleß und Fellheim kam es zu Stromausfällen

Im Landkreis Unterallgäu gab es außerdem gegen halb zehn einen Ausfall auf Ebene der Mittelspannung in Pleß und Fellheim. Hier war in der Nähe von Fellheim ein Baum in die Leitung gestürzt. Auch hier wurde durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Stromversorgung schnellstmöglich schrittweise wiederhergestellt, so Butters. "Ab etwa viertel nach zehn konnten die ersten Haushalte wieder ans Netz genommen werden, bei einer Station, die direkt in der Nähe der beschädigten Leitung war, dauerte es bis etwa 1 Uhr."

Es könne sein, so der LEW-Sprecher, dass es neben den hier aufgezählten größeren Störungen auch anderen Stellen in den Ortsnetzen einzelne Ausfälle gegeben habe, die jeweils nur einen oder wenige Haushalte betreffen. Diese Störungen würden nicht zentral über die Netzleitstelle erfasst, sondern direkt vor Ort abgearbeitet.

Die Feuerwehren in der Region beseitigten die meisten Unwetterschäden

Im Einsatzbereich der Polizei Mindelheim hat das Unwetter ansonsten für zahlreiche Einsätze gesorgt, aber es gab keine Verletzten. Die meisten umgeknickten Bäume und Unwetterschäden seien durch die unermüdlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren beseitigt worden, hieß es in der Polizeimeldung. Wie hoch die entstandenen Schäden sind, könne bislang nicht beziffert werden. Durch das Unwetter wurde auch der Alarm an der Mindelheimer Mittelschule ausgelöst. Über längere Zeit ertönten auf dem Schulhof Durchsagen, was von besorgten Anwohner gemeldet wurde. Viele Schäden entstanden durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste, in Stetten außerdem ein Fahrzeug von umherfliegenden Trümmerteilen einer Halle beschädigt.