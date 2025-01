Nach Party im Juze Irsingen flogen die Fäuste

In der Nacht auf Samstag ist es laut Polizei Bad Wörishofen nach einer Feier in einem Jugendzentrum in Irsingen bei Türkheim zu einer Schlägerei mit insgesamt zehn Beteiligten gekommen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Aufgrund eines verbalen Konflikts waren zwei Gruppen von Jugendlichen gegen 3.30 Uhr aneinandergeraten. Zwei der Beteiligten erlitten durch die Auseinandersetzung leichte Verletzungen an den Händen. Ansonsten wurde keiner der Anwesenden verletzt. Mindestens zwei der Beteiligten erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. (mz)

