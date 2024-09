Erste Tricks auf Türkheims neuer Skateanlage

Bei der Einweihung der neu sanierten Skateanlage auf dem V-Markt-Areal waren Türkheims Bürgermeister Christian Kähler, Frank Dittrich (Marktleitung V-Markt Türkheim) und Michael Stöckle (Geschäftsführer Georg Jos. Kaes GmbH) vor Ort. Julian Karl, der hier regelmäßig skatet, gab seine Tricks an den neuen Geräten zum Besten. „Die Sanierung der Anlage hat sich ergeben, weil der V-Markt erweitert wurde. Im Zuge dessen wurde die Fläche neu geteert und es wurden neue Geräte aufgebaut“, so Kähler. Die neuen Elemente haben rund 80.000 Euro gekostet. „Uns war wichtig, dass die Anlage mit hochwertigen, langlebigen Elementen ausgestattet wird“, erklärt Türkheims Bürgermeister. Das Gelände gehört dem V-Markt und wird kostenlos überlassen. Auch die Fläche wurde vom V-Markt neu asphaltiert, die Gemeinde Türkheim habe sich nur um die Geräte gekümmert, so Kähler auch Nachfrage unserer Redaktion.

Icon Vergrößern Freuen sich über die neue Skateanlage (von links): Frank Dittrich und Michael Stöckle vom V-Markt, Julian Karl (Skater) und Türkheims Bürgermeister Christian Kähler. Foto: Viktoria Moser Icon Schließen Schließen Freuen sich über die neue Skateanlage (von links): Frank Dittrich und Michael Stöckle vom V-Markt, Julian Karl (Skater) und Türkheims Bürgermeister Christian Kähler. Foto: Viktoria Moser

Die Anlage ist für Roller, Skateboards und BMX-Räder geeignet und die Lage sei günstig, weil sie nicht in der Nähe eines Wohngebiets liege. „Wir hatten noch nie Beschwerden“, so Dittrich. „Die Anlage wird von Alt und Jung viel genutzt“, sagt Dittrich. Die Geräte sind im Boden verankert, können aber, falls der Platz einmal anderweitig genutzt werden sollte, an neuer Stelle wieder aufgebaut werden. „Es war uns wichtig, den Jugendlichen einen Ort zu geben, an dem sie zusammenkommen und Spaß haben können“, schließt Stöckle.