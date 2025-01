Neuer BRK-Stützpunkt Türkheim verbessert die Sicherheit

Es war für alle Beteiligten eine gelungene Überraschung im Herbst 2024: Seither stand fest, dass das BRK Unterallgäu den Zuschlag für die Ausschreibung für einen dritten Stützpunkt im Unterallgäu bekommen hatte. Der neue „Stellplatz für einen Rettungswagen“ befindet sich in Unterirsingen in verkehrsgünstiger Nähe zur A 96. Seit der inoffiziellen Inbetriebnahme am 1. Januar 2025 sind von dort bislang schon 73 Einsätze und über 1000 Kilometer gefahren worden. Jüngst fand die offizielle Eröffnungsfeier mit Fahrzeugweihe und Prominenz statt.

