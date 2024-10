Neues Einsatzfahrzeug für die First Responder

Zur Vorstellung des neuen Einsatzfahrzeugs des „First Responder“ kamen Bürgermeister Christian Kähler und Vertreter der Johanniter, des Bayerischen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr Türkheim zum Feuerwehrhaus. Als Sanitäter und auch Ärztin und Arzt arbeiten sie alle ehrenamtlich für den First Responder. Sie können nach Alarmierung durch die Einsatzzentrale bei Unfällen und kritischen Situationen im Umkreis von fünfzehn Kilometern als Erste vor Ort sein. Sie seien so ein wichtiges, erfolgreiches Glied in der Rettungskette, lobte Bürgermeister Kähler.

Das alte Einsatzfahrzeug der First Responder Türkheim gab immer wieder den Geist auf

Das erste First Responder Fahrzeug wurde vor drei Jahren gebraucht gekauft. Es konnte wegen technischer Probleme, zunehmend in diesem Jahr, immer seltener zum Einsatz kommen. Das jetzige Neufahrzeug wurde von der Gemeinde mit 65.000 Euro finanziert. Dabei konnte die technische Ausstattung des alten Fahrzeugs mit übernommen werden. In der Gruppe der First Responder arbeiten derzeit um die 30 Freiwillige. An der Mitarbeit Interessierte können sich für einen weiteren Lehrgang im Jahr 2025 anmelden.