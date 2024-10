Neugestaltung der Türkheimer Gemeindebücherei – Frischer Wind nach 40 Jahren

Für erwachsene Lesefüchse und junge Lesefans - die Gemeindebücherei in Türkheim wird komplett neu gestaltet: ab Dienstag, 8. Oktober, bleibt die Bücherei bis zum 23. Oktober geschlossen. In diesen zwei Wochen werden die beiden großen Bücherei-Räume im Nebengebäude des Schlosses komplett neu gestaltet.

Das bedeutet erst einmal Ausräumen und Zwischenlagern/stapeln. Dann Malerarbeiten, neue Elektrik wie sparsame Energiesparlampen und vor allem: eine komplett neue Möbeleinrichtung. Die alten Bücherregale haben inzwischen ja Jahrzehnte auf dem Buckel. Seit 1981 ist die Türkheimer Gemeindebücherei in diesen Räumen untergebracht. „Nach 40 Jahren soll jetzt frischer Wind durch die Büchereiräume wehen“, beschreibt Büchereileiterin Christiane Karl den ehrgeizigen Umbau. Zum Beispiel solle das neue Design mit tieferen Regalbrettern für auch optisch makellose Buchrückenreihen sorgen.

Icon Vergrößern Susanne Prömmel hat ein Modell gebastelt, das die „neue“ Türkheimer Bücherei zeigt. Foto: Sabine Schaa-Schilbach Icon Schließen Schließen Susanne Prömmel hat ein Modell gebastelt, das die „neue“ Türkheimer Bücherei zeigt. Foto: Sabine Schaa-Schilbach

Ausdrücklich lobt sie die Türkheimer Gemeinde und die Verwaltung für die personelle und finanzielle Unterstützung der Gemeindebücherei in der Vergangenheit und auch jetzt bei der Neueinrichtung. Wo Hilfe von außen notwendig wird, springen Hausmeister, Bauamt und Bauhof ein. Die neue Möblierung wird außerdem von der „Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in Bayern“ bezuschusst.

Für die beiden Mitarbeiterinnen Christiane Karl und Susanne Prömmel stehen nach monatelanger Planung und Vorbereitung jetzt bei der letzten Phase der Renovierung, während der die Bücherei geschlossen ist, zwei arbeitsreiche Wochen an. Das Ergebnis wird sich sehen lassen können: „Wir haben ein von Grund auf neues Konzept für die Gestaltung der zwei großen Räume. Das sind nicht nur neue Farben für die Möbel und die Wände. Sondern auch eine neu gestaltete, gemütliche Leseecke für die Großen, dazu Erweiterungen und Neuerungen im Bücherbestand.“ Natürlich wird das sonstige Medien-Angebot beibehalten und erweitert werden: Zeitschriften für Wissenschaft, Hobby und Kinder, DVDs, Hörbücher, die „Bücherei der Dinge“, Tonie-Figuren für die Jüngsten und eine reiche Auswahl an Gesellschaftsspielen. Aber vieles musste auch aussortiert werden. Was über einen längeren Zeitraum nicht ausgeliehen wurde, flog raus. Da gab es für Interessierte einige Flohmarkt-Schnäppchen zu entdecken.

Eine neue Lese- und Spiellandschaft für die Kinder in der neuen Türkheimer Gemeindebücherei

Auf der Homepage der Bücherei kann schon einmal gestöbert werden. Was ist neu, ist vielleicht schon mein sehnsüchtig erwarteter Fortsetzungsroman dabei? Für die Auswahl liegen dem Büchereiteam besonders die Kinder am Herzen. Sie werden eine ganz neue „Lese- und Spiellandschaft“ bekommen.

Für Mittwoch, 6. November, ist die offizielle Eröffnung der neuen Büchereiräume geplant, mit einem Umtrunk, Häppchen und Aktionen für alle Altersgruppen. „Kommt vorbei und lasst euch überraschen“, werben die beiden Büchereidamen, „jeder, der mag, kann kommen.“ Schon vorher, ab Mittwoch, 23. Oktober, können sich Interessierte ihre Bücherei im frischen Gewand anschauen und sich neuen Lesestoff holen. Zu den normalen Öffnungszeiten 15 bis 19 Uhr dienstags, mittwochs und donnerstags ist dann wieder offen.