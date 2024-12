Paketzusteller stiehlt mehrere Sendungen

Ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit hat ein Paketzusteller offenbar Pakete unterschlagen. Wie die Polizei mitteilt, ist am Freitagvormittag in Türkheim ein Paket mit wertvollem Inhalt gestohlen worden: Aufgrund der Hinweise der Geschädigten habe man als Tatverdächtigen einen 20-jährigen Paketzusteller ermittelt. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und konnte dabei neben dem betreffenden Paket im Wert von knapp 1400 Euro weitere Sendungen feststellen und beschlagnahmen, heißt es im Polizeibericht. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls. (mz)

