Pflanzaktion des Bund Naturschutz und des Kinderparlaments Türkheim

Schneeglöckchen, Traubenhyazinthen, gelbe und lila Krokusse: Diese farbigen Frühjahrsblüher werden in Zukunft die Fußgänger an der Ecke Grabenstraße/Keltereistraße in Türkheim erfreuen. Und nicht nur die Menschen: denn bei der gemeinsamen Pflanzaktion des Bund Naturschutz (BN) und des Kinderparlaments Türkheim pflanzten die Naturschützer gemeinsam 1000 Blumenzwiebel, um im zeitigen Frühjahr für die erste wichtige Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und Insekten zu sorgen. Außerdem fand auf der Grünfläche der Gemeinde mit Unterstützung der Baumschule Gossner die Pflanzung einer Mehlbeere statt: Sie ist der Baum des Jahres 2024. Gudrun Kissinger-Schneider vom BN erklärte den Kindern die wichtige Bedeutung der Mehlbeere als Stadt- und Klimabaum. Denn sie kann mit ihren Wurzeln aus der Tiefe Wasser gewinnen und übersteht daher Wetterphasen mit Trockenstress ausgesprochen gut. Daneben dient ihre trichterförmige Krone als Schattenspender, die weißen, duftenden Blüten bietet Nektar für Insekten und die leuchtend roten Beeren im Herbst sind ein beliebtes Futter für Amseln, Drosseln und Rotkehlchen. Nach getaner Arbeit stärkten sich die fleißigen großen und kleinen Helfer bei selbst gepresstem Apfelsaft und Lebkuchen.

Icon Vergrößern Auf der Grünfläche der Gemeinde wurde der „Baum des Jahres 2024“, eine Mehlbeere, gepflanzt. Foto: BN Icon Schließen Schließen Auf der Grünfläche der Gemeinde wurde der „Baum des Jahres 2024“, eine Mehlbeere, gepflanzt. Foto: BN

