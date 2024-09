Polizei zieht betrunkenen 61-Jährigen aus dem Verkehr

Einen Blutalkoholwert von mehr als 1,1 Promille ergab eine Kontrolle am Sonntagnachmittag bei einem 61-jährigen Fahrzeugführer in der Waldstraße in Türkheim. Laut Polizei war der Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen worden, dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Der Alkotest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von über 1,1 Promille, der sich im Bereich einer Straftat befindet. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme angeordnet und auf der Polizeiinspektion durchgeführt. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Anzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr. (mz)